بعد اخفاء السر، أنجي قصابية وربيع الزين رُزقا بطفل

بعد اخفاء السر، رٌزفت اخصائية التغذية اللبنانية أنجي قصابية وزوجها ملك جمال لبنان السابق ربيع الزين بمولودهما الاول.

واعلن “الزين” الخبر عبر حسابه على انستغرام حيث قام بنشر صورة له مع زوجته وابنه “ريان” المولود حديثاً. وأرفق الصورة بالتعليق التالي: “لقد كنا ننتظر هذه اللحظة الجميلة ليس منذ تسعة أشهر فقط ، ولكن منذ ثلاث سنوات وذلك بعد مواجهة مشاكل في الحمل في السابق، وانا الآن اعرفكم على “ريان “، لا أستطيع وصف مشاعري ولكن ما اعرفه هو انني سوف ابذل قصارى جهدي لأكون أفضل أب. انا مبارك جدًا لوجود أفضل زوجة انجي قصابية وريان في حياتي. بعد الولادة والحفاظ على هذا السر الصغير في بطن زوجتي لمدة تسعة أشهر، أدركت كيف ان هذه اللحظات السحرية هي للام، والرب يعطي هذه التجربة لكل امرأة تمر بصعوبات اثناء الحمل”.

نذكر ان أنجي قصابية عقدت قرانها رسمياً على ملك جمال لبنان السابق ربيع الزين، وسط المقربين جداً من أفراد العائلة، في سبتمبر 2016.

وتعتبر “قصابية” من أشهر أخصائيات التغذية في لبنان والعالم العربي بعد تعاملها مع نجوم هوليوود أمثال سيلفستر ستالون وأنطونيو بانديراس كما مع نجوم لبنانيين وعرب أمثال قصي خولي ونادين نجيم وأصالة نصري وغيرهم. أما ربيع فبعد فوزه بمسابقة ملك جمال لبنان، قدم برنامجاً خاصاً عبر قناة (الجزيرة) ثم دخل عالم التمثيل.