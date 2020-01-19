شمس الكويتية تتعرض لهجوم بسبب لقاء في 2014.. وهذا ردها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا للفنانة الكويتية شمس، عبارة عن لقاء على إحدى الفضائيات وواجه حديثها فيه امتعاض الكثير من المغردين الذين اتهموها بالجهل.

وقالت شمس خلال اللقاء "لا يوجد لدينا حضارة.. والتراكمات التي نشأنا عليها في الجزيرة العربية هي ⁧القتل".

وشن مغردون هجوما على شمس باعتبار ما تحدثت به يمس السعودية، وهو تجاوز لا يمكن السكوت عنه على حد قولهم.

الأديبة والإعلامية حليمة مظفر انتقدت في تغريدة قالت فيها "ما هذا الجهل! ‏هل قرأتِ عن مملكة كندة العربية وسط الجزيرة العربية وعاصمتها الفاو قبل 2300 عام!، ‏هل قرأت عن حضارة العرب اللحيانيين في العلا قبل 2700 عام، ‏عن تيماء وعن دومة الجندل، ‏هذه حضارات عربية قديمة آثارهم تنطق بما وصلوا إليه من تطور في زمانهم، ‏حياة العرب ليست فقط"الجاهلية".

كما اتهمت الإعلامية سهى الوعل، شمس بأنها تبحث عن القنوات الضعيفة لطرح ما تريد وغردت قائلة: "لا تعطوهم قيمة وتردوا عليهم، كتبت سابقا وأكرر: "هذي الفئة من المشاهير تتقصد اختيار البرامج الضعيفة والمذيعين قليلي المعرفة للاسترسال في (أي كلام) باستخدام مفردات كبيرة بغرض اكتساب قيمة.. هذي القيمة يكتسبونها برد أصحاب العقول عليهم".

"فوشيا" تواصل مع شمس والتي أكدت أن المقطع يعود لعام 2014 من خلال أحد اللقاءات، مبدية استغرابها من الطرح في الوقت الراهن، وقالت: "‏أنا كنت أقصد بالحضارة يعني نفس الفراعنة والسومريين وحضارة المايا، وللأسف أن المقطع المتداول تم اقتصاصه"، وألمحت شمس بأن هناك حملة تحاك ضدها لمنعها من المشاركة في مواسم السعودية".

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من جهة أخرى، تستعد شمس للمشاركة في المواسم السعودية المقبلة، كما أنها ربما تستكمل مشاركتها في المسلسل الرمضاني الكوميدي "هايبرلوب".

وتعرضت شمس في وقت سابق لحملة انتقادات شُنت ضدها بشأن حفلها الذي أقيم في السعودية.

وأقسمت شمس أنها لم تسئ أو تنتقص من أي شخص، رغم أن تغريدة إعلان حفلها بالسعودية خرجت من حسابها الرسمي في تويتر، وكذلك تعليقها.

ووصفت شمس الكويتية من تداولوا تعليقها بأنهم "ناس مفترية وكذابة"، وكتبت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، قائلة: "يارب صبرني على الناس المفترية الكذابين اللي ما يخافونك، والمصيبة إني عارفتهم منو ولا أقدر أتكلم".

وأضافت المطربة الكويتية: "وأتمنى من كل حبايبي ومحبيني لا تصدقون أي إشاعة أو كلام لأن يشهد الله العظيم علي وعلى صدق نيتي وعملي وإن ما طلع مني أي شي فيه انتقاص أو إساءة لمخلوق ربي يشهد علي".

وأكدت أنها تملك الشجاعة بالاعتراف بالإساءة إذا فعلت ذلك، وتابعت: "وإذا أنا قلت شي أنا جدا شجاعة إني أقول نعم قلت، بس وربي ماحصل، وكل الإعلام اللي جالس يتناقل الخبر والأشخاص اللي دافعين لكم عشان تسوون الحملة ضد حفلتي في الرياض ربي يتولاكم ويرد كيدكم في نحركم بإذن الواحد الأحد وحسبي الله ونعم الوكيل".

وأحيت شمس مؤخرا حفلا غنائيا في ليلة رأس السنة في مدينة أربيل العراقية فى إطار الاحتفالات بالعام الجديد.