باسل خياط يتحول لمجرم من أجل عائلته في "عهد الدم".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت منصة شاهد عن موعد عرض المسلسل السوري "عهد الدم" من بطولة الفنان السوري باسل خياط وذلك عبر نشرها فيديو تشويقيا بسيطا يظهر فيه خياط وهو يكشف عن دور مميز ومليء بالإثارة يشبه أداء خياط المعروف عنه قدرته على تجسيد أصعب الشخصيات، وبحسب شاهد فإن عرض المسلسل سيكون في شهر فبراير المقبل.

ويأتي هذا الإعلان بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "العميد" للفنان السوري تيم حسن والذي شاركته بطولته الفنانة كاريس بشار بعد عرضه على منصة شاهد.

ويروي مسلسل "عهد الدم" قصة سليم الرجل المحب لزوجته "نادين تحسين بك" وأولاده والذي يعيش حياة طبيعية جدا حتى تنقلب حياته رأسا على عقب حينما تصطدم سيارته بسيارة إحدى الفتيات ويتسبب الحادث بمقتلها.

بعد ذلك، يتضح أن الفتاة التي توفيت هي ابنة تاجر مخدرات ويقرر هذا التاجر الانتقام من سليم ووضعه في خيارين أحلاهما مر؛ إذ يخيره تاجر المخدرات بأن يتحول إلى قاتل مأجور يعمل تحت إمرته أو يقتل عائلته بالكامل.

وهنا يجد سليم الرجل العادي نفسه وهو يتحول إلى مجرم بالتدريج من أجل الحفاظ على سلامة أسرته التي يحبها بشكل كبير، ضمن أحداث مسيرة.

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وكانت إحدى الصفحات المعنية بأخبار المشاهير قد نشرت قبل أيام البرومو الأول للعمل والذي كانت طرحته شاهد في حفل افتتاحها، بالإضافة للبرومو الخاص بالمسلسل الأصلي المأخوذ عنه العمل.

وكشفت الصفحة أن مسلسل عهد الدم هو النسخة العربية من المسلسل الصربي Besa، والذي عرض في صربيا عام 2018 وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا لا سيما وأنه مقتبس من قصة حقيقية.

المسلسل متوقع له تحقيق نجاح كبير خاصة أن خياط اعتاد على تقديم هذه النوعية من الأدوار الصعبة، ومتوقع أن يقدم أداء قويا خلال العمل، من كتابة السوري إياد أبو الشامات.

وبعد نشر البرومو الخاص بالمسلسل الأصلي، لاحظ الكثيرون التشابه الكبير بين الأحداث، والتي تكشف عن حادث التصادم العنيف الذي يقلب حياة سليم بشكل نهائي ويحولها إلى كابوس.

وعبر الجمهور عن حماستهم في انتظار عرض المسلسل والذي من المفترض أن يكون من 10 حلقات فقط.