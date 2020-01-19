المنتج يحيي فكري يدرس إمكانية تقديم "يوم وليلة 2"

كشف المؤلف والمنتج يحيى فكري عن أنه يدرس حاليًا تقديم جزء ثان من فيلم "يوم وليلة" للفنانين خالد البنوي وأحمد الفيشاوي وحنان مطاوع ودرة.

وقال فكري، إنه يتمنى ذلك ولا يوجد مانع عند أبطال العمل ولكن ينتظرون انتهاء الموسم الحالي ومعرفة مدي تقبل الجمهور للفيلم والإيرادات التي حققها حتى يتمكنوا من تحقيق جزء ثاني.

وأضاف: أن "يوم وليلة" ليس صادم كما يشاع ولكنه يستعرض أزمات المجتمع المصري في ليلة واحدة وهو أمر ليس سهل في تنفيذه، لافتا إلى أنهم بذلوا مجهودا كبيرا في تصويره.

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