رفيق علي أحمد ينضم لأسرة عروس بيروت







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نشرت الممثلة جينيفر عازار صورةً من موقع تصوير مسلسل "عروس بيروت" في تركيا تؤكّد إنضمام الممثل القدير رفيق علي أحمد رسمياً إلى أسرة العمل بدور والدها.

وعلى ما يبدو، أن مفاوضات الشركة المنتجة معه قد أثمرت انضمامه ليحل مكان مواطنه النجم اللبناني فادي إبراهيم. حيث سيجسِّد دور وكيل "آدم" الذي يجسد شخصيته الممثل محمد الأحمد الساعي لاستعادة حقوقه من عائلته بعد إثبات نسبه لعائلة آل ضاهر ضمن أحداث العمل. علماً أنه الرجل الذي جمعته علاقة حبّ بـ"الست ليلى"(تقلا شمعون) قبل زواجها من فوزي ضاهر.

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