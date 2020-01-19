شكرا لقرائتكم خبر عن ريم محمد العدل تحتفل بعيد ميلاد والدها: أعظم أب وجد ربنا يخليك لينا..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مصممة الأزياء ريم العدل، بعيد ميلاد والدها المنتج محمد العدل، الذى يوافق اليوم 19 يناير، ووصفته بأنه أعظم أب وأعظم جد.

ونشرت ريم، عبر حسابها على انستجرام، عدة صور لها مع والدها وصورا أخرى لابنتها مع جدها، صحبتها بتعليق: "كل سنة وأنت أعظم أب وأعظم جد ربنا يخليك لينا وما يحرمنا منك أبداً يا حبيبى".





يذكر أن المنتج والسيناريست محمد العدل، كون مع أشقائه سامى، مدحت، جمال العدل ـ شركة العدل جروب للإنتاج الفنى، وكانت أول أعماله كمدير إنتاج فى فيلم "قاهر الزمن" عام 1987، حرب الفراولة عام 1994، ثم قام بالمشاركة في توزيع فيلم "بيتزا بيتزا" عام 1998، من أهم أعماله أيضاً صعيدى فى الجامعة الأمريكية، همام فى أمستردام، ولد وبنت، أصحاب ولا بيزنس، البطل.





كما تولى العدل، رئاسة قناة النادى الأهلى، بعدما كلف مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، محمد العدل بإدارة قناة النادى بعد وفاة خالد توحيد رئيس القناة السابق.

وكانت ريم العدل، احتفلت مؤخرا أيضا بعيد ميلاد عمها الشاعر والسيناريست مدحت العدل، الذى وافق عيد ميلاده 13 يناير الماضى.





ونشرت ريم، عبر حسابها على انستجرام، عدة صور لها مع عمها، صحبتها بتعليق: "كل سنة وأنت حبيبى أنا وچوچو، ربنا ما يحرمنا منك أبدا، أحلى عم فى العالم".

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