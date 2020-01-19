شكرا لقرائتكم خبر عن هل تهنئ أصالة صديقتها أنغام بعيد ميلادها بعد الانفصال عن طارق العريان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت العلاقة الشخصية بين المطربة السورية أصالة نصرى، وصديقتها النجمة أنغام، بحالة من الجمود التى امتدت لتصبح صراعًا حادًا خلال الأشهر الماضية على خلفية أزمة زواج الموزع أحمد إبراهيم من المطربة أنغام، فى حين كان متزوجًا من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، الزوج السابق لـ"صولا".

وبعد رد الفعل الصارم الذى اتخذته أصالة مع بداية الأزمة، حينما قالت: "لا أعرف كم تستحق هى من المشاعر أو الإخلاص أو الصداقة.. خصوصاً أننى كنت مندفعة كثيراً فى هذه الصداقة.. ولكن لم أندم بالمطلق على صداقتنا.. ولكن ما حدث أحزننى كثيراً لأننى لم أعرف به مسبقاً، خاصة وأننى كنت أقول دائماً على الملأ أننا أخوة.. نعم شعرت بالغدر.. والعلاقة مستحيل أن تعود كما كانت"، وأضافت "الحب والعشق لا يعنى شيئاً عندما يأتى على خراب بيوت به أطفال، وقمت بحذف أنغام وعملت لها (بلوك) على صفحاتى الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، علاقتى بها انتهت".

كان للنجمة أنغام، ردها أيضًا، حيث قالت فى تصريحات تليفزيونية: "كل واحد حر، بصراحة يعنى انتوا مالكو، انتوا تعبانين فى حاجة يعنى حد خد منكم حاجة.. اللى يزعل يتفلق"، أما أصالة فردت: "أخرجت أنغام من حساباتى وزواجها من أحمد إبراهيم تسبب فى تدمير عائلة".

لكن بعد انفصال أصالة عن طارق العريان، وإعلانهما رسميًا قبل أسابيع نبأ الطلاق، بدأت تلوح فى الأفق علامات تقارب وانفراجه واضحة فى أزمة توتر العلاقات بين المطربتين السورية والمصرية، البداية جاءت بتقريب الحفلات الغنائية بينهما تدريجيًا، حيث جمعهما حفلًا غنائيًا، فى ديسمبر الماضى، ضمن حفلات موسم الرياض التى سميت ليلتها الغنائية باسم "بعض من ذكريات"، وكانت تكريماً لأحد رموز الأغنية الشاعر "تركى"، وقد سبقها مشاركتهما فى حفلتين آخرتين فى المملكة العربية السعودية، أيضًا، وكان ذلك فى يوم منفصلين.

Advertisements

وفى منتصف ديسمبر الماضى، انتشر مقطع فيديو للفنانة أصالة، وهى تغنى مقطع من أغنية "حالة خاصة جدًا" للفنانة أنغام، وذلك رغم الخلافات المعروفة بينهما، وقد كان هذا وسط انتشار شائعات حول انفصالها عن طارق العريان، الأمر الذى نفته طويلًا حتى عادت لتؤكده أصالة فى 6 يناير الجارى بتدوينه عبر إنستجرام، وقد اعتبر الجمهور حينها، أن غناء صولا لتلك الأغنية إشارة إلى إمكانية عودة العلاقة لمجراها الطبيعى مع أنغام مرة أخرى.

وبينما تحتفل النجمة أنغام، اليوم الأحد، بعيد ميلادها، تكررت الأسئلة حول التصالح مرة أخرى، وإمكانية أن تكون البداية لعودة العلاقة لطبيعتها بين المطربتين الكبيرتين، بتقديم أصالة التهنئة لصديقتها أنغام بمناسبة عيد ميلادها، الأمر الكفيل بكسر حالة الجمود السابقة.

وما يجعل هذا الأمر ليس بالمستحيل، تعليق النجمة السورية أصالة نصرى، على إمكانية المصالحة مع الفنانة أنغام، رداً على سؤال أحد الإعلاميين لها عقب حفلتها فى القرية العالمية بمدينة دبى الإماراتية، حيث قالت أصالة رداً على السؤال الذى نقله برنامج The Insider بالعربى، "ما عندى مشاكل مع حدا، ما عندى مشاكل، ما أنا فاضية، أنا إنسانة مشغولة فى شغلى، ومع أولادى وأصدقائى، ما عندى مشاكل مع أحد"، فهل من الممكن أن تهنئ أصالة فعلًا أنغام بعيد ميلادها؟.