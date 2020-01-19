شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء تشارليز ثيرون يعتبرون ترشحها للأوسكار "تضييع وقت"..اعرف ايه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان النجمة العالمية تشارليز ثيرون إحدى المرشحات للمنافسة على جائزة الأوسكار أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم " Bombshell" ، كشفت النجمة الشهيرة أن أطفالها لا يجدون ترشيحها أمرا مثير للاهتمام .



شارليز ثيرون

فقد اعترفت الممثلة البالغة من العمر 44 عام خلال استضافتها في برنامج "Jimmy Kimmel Live" ، حيث تحدثت عن ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 والمقرر إقامته فى شهر فبراير المقبل.

وأشارت إلى أن أطفالها ليسوا متحمسين كثيرا لترشيحها للأوسكار لأنها خسرت بالفعل في جوائز "Golden Globes " وCritics’ Choice Awards

Advertisements

وقالت : "لقد كانا حقا أسبوعان مثيران، فقد تم ترشيحي لجائزة جولدن جلوب ثم تم ترشيحي لـ Critics’ Choice Awards.. لكن للأسف لم أفز "

واستكملت قائلة إن أطفالها شعروا "بمزيج من الحزن الشديد والغضب" عندما اكتشفوا أنها خسرت في المنافستين.



شارليز ثيرون

يذكر أن فيلم Bombshell من بطولة عدة نجوم أبرزهم شارليز ثيرون و نيكول كيدمان و مارجوت روبى ومالكولم ماكدويل و اليسون جيني و بوب ديلاني ، و غيرهم ، ويتحدث بشكل أساسى عن رئيس شبكة فوكس نيوز روجر آيلز Roger Ailes، الذى تم طرده بعد مزاعم بالتحرش الجنسى من العديد من النساء.