شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثانى من "رسايل العشاق" و"حب رايح جاى" فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح الكوميدي استعداد فرقه المسرح الكوميدي من أجل تقديم الموسم الثاني من عروض مسرحيتين دفعة واحدة هما "رسايل العشاق"، و "حب رايح جاي"، وذلك ابتداءً من يوم الخميس المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر يناير الجاري، .. حيث يتم عرض مسرحية "رسايل العشاق" علي خشبة مسرح ميامي، بينما المسرحية الثانية "اول مرة حب رايح جاي" سيتم عرضها على خشبة المسرح العائم بمنطقة المنيل.

مسرحية "حب رايح جاي" من إخراج ياسر صادق، ويشارك في بطولتها كوكبة من نخبة نجوم المسرح منهم الفنان القدير رشوان توفيق والفنانين أحمد صيام وميسرة و دنيا عبد العزيز ومحمد حسني و ديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهوارى، استعراضات علاء أبو ليلة، ألحان وليد الشهاوي، كلمات دعاء عبد الوهاب.

بينما مسرحية "رسايل العشاق" من بطولة مفيد عاشور، لما كتكت، وائل شاهين، زينب العبد، تغريد عبد الرحمن، سهر رضا، جورج أشرف، عبدالله صابر، تلحين وغناء المطرب والمنشد على الهلباوى، ديكور هبة عبد الحميد، إضاءة محمد إبراهيم، تصميم الدراما الحركية مناضل عنتر، فكرة وتأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.

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والعرض عبارة عن حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية تقدم في ساعة وربع عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل المسرحية، فالمسرحية دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب.