شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى عن هايدى محمد: "إزاى موهبة زى دى يحصل معاها كده؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان شريف رمزى عن استيائه الشديد لتعرض الطفلة هايدي محمد، التى ظهرت فى برنامج " the voice kid" مساء أمس السبت إلى ظلم من لجنة تحكيم، وكتب شريف تغريده عبر حسابه على تويتر، قائلا:" إزاى موهبة زى دى يحصل معاها كده ؟".



شريف رمزى

وتعرضت الطفلة هايدي محمد التى ظهرت فى برنامج " the voice kid" مساء أمس السبت، حسب آراء أغلب المتابعين إلى ظلم من لجنة تحكيم البرنامج حيث تألقت الفتاة فى أغنية "هذه ليلتي" لكوكب الشرق، ولم يقم أى من النجوم عاصى الحلانى ونانسى عجرم ومحمد حماقى باختيار الفتاة التى حازت على أعجاب جماهير الوطن العربى"، رغم قوة صوتها لكن لم يلتف لها أحد المدربين، فانهمرت الطفلة فى البكاء.

وقالت الطفلة هايدى محمد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تعليقا على عدم اختيارها من أعضاء لجنة تحكيم برنامج " the voice kid"، إنها تعرضت لظم كبير من أعضاء اللجنة، مضيفة:" أعضاء اللجنة حطمونى وتعرضت لظلم كبير، وكنت أتمنى أن يختارنى النجم عاصى الحلانى أو محمد حماقى، وأنا تخيلت أن يختارنى المدربون فور تألقى فى غناء أغنية هذه ليلتى لأم كلثوم، ولا أعرف لماذا لم يقم أى مدرب باختيارى".

Advertisements

وأضافت الطفلة الموهوبة:"اكتشفت موهبتى فى الغناء فى حفلات المدرسة، حين كان عمرى 7 سنوات، والأن سنى 12 عام فى الصف الثانى الإعدادى، وأغنى فى أوبر دمنهور وأوبرا القاهرة، وأنا سعيدة بردود فعل الجمهور على ظهورى فى برنامج ذا فويس".وعن أمنية الطفلة هايدى، وقالت:" نفسى أقابل الفنان تامر حسنى لأن بحبه وأتمنى أقابله أغنى معاه".

يشار إلى أن برنامج The Voice Kids انطلق موسمه الثالث، الأسبوع قبل الماضى، حيث شهدت الحلقات الأولى والثانية إثارة وتشويق مع اجمل الأصوات.

وكانت الحلقات الأولي والثانية من برنامج أحلى صوت ذا فويس كيدز الموسم الثالث شهدت انضمام العديد من المواهب الغنائية المميزة التي سعى كل من المدربين الثالثة للحصول عليها، وقد أنذرت هذه الحلقة بموسم في غاية القوية والتميز بعد أن خطف المدربين الأصوات الرائعة والتي تستحق التأهل لمرحلة المواجهة.

وتفاجأ متابعو برنامج The Voice Kids بحذف أغنية الطفلة هايدى محمد من على "اليوتيوب" التى شاركت بها فى الحلقة الثالثة من مرحلة "الصوت وبس" في الموسم الثالث من البرنامج.