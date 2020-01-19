شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصرى وماجد المهندس يحييان حفلا غنائيا فى "هلا فبراير" بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة السورية اصالة نصرى، حفلا غنائيا بصحبة المطرب السعودى ماجد المهندس ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير" بدولة الكويت" يوم الجمعة الموافق 7 من شهر فبراير المقبل، وتقدم أصالة خلال الحفل مجموعة كبير من أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى بالإضافة الى كليب أغنيتها الجديدة "شامخ"، التى حققت عددا كبيرا من المشاهدات منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من تأليف بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.

وكانت المطربة السورية أصالة نصرى، أحيت يوم الخميس الماضى، حفلًا غنائيًا كبيرًا فى مدين القصيم بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ليالى القصيم التي تنظمها هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية

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ومن الأغانى التي قدمتها أصالة خلال الحفل، أغنيتها الجديدة "شامخ"، والتي تغنيها لأول مرة على المسرح أمام جمهور القصيم، وقد قدمتها قبل أن تغنيها، بقولها: "أغنية أنا بحبها كتير.. كتير بحب هاى الأغنية.. وغنيتها وكأنى أنا اللى كتبتها.. وغنيتها وكأنى أنا اللى لحنتها.. وحتى كأنى أنا اللى وزعتها.. أغنية بتعبر عنى وبتحكينى وكنت فيها صادقة وأنتوا حبيتوها".

وفى ختام الحفل بالقصيم، وجهت أصالة رسالة حب للجمهور، حيث قالت: "أنا سعيدة جدًا إن أنا اليوم معكم وبينكم.. بكل صراحة هاى أصدق لحظات فرح أنا بعيشها حقيقية من أولها لأخرها ومحتاجاها واليوم أسعدتونى وأد ما أهدتكم سعادة واهتمام إنتوا أهديتونى أكتر شكرًا جزيلًا على محبتكم".

وأكدت الفنانة أصالة، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".