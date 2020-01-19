شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تطمئن جمهورها بعد حريق مدينة الإنتاج: "لم أتعرض لأى إصابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة وفاء عامر، جمهورها ومحبيها، عن سلامتها، بعد اندلاع حريق داخل لوكيشن تصوير فيلمها الجديد "خان تيولا"، أمس السبت، مؤكدة أنها ولم تتعرض لأى إصابة بسبب الحادث، الذى يتم تصوير أجزاء منه فى حى الإسكندرية فى مدينة الإنتاج الإعلامى.





وقال عامر، فى تصريحات صحفية، إنها لم تصب بأى أذى هى وباقى أفراد فريق العمل، مؤكدة أن قوات الإطفاء والحماية المدنية سيطرت على الحريق بشكل كامل، وقام مخرج الفيلم وسام المدنى، واصل التصوير بعدها وكأن شيئاً لم يكن.

الفيلم يشارك فى بطولته أيضا نضال الشافعى، محمود البزاوى، أحمد كمال، صبرى فواز وغيرهم، إخراج وسام المدنى.

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من ناحية أخرى، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها فى فيلم "شريط 6"، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، وهو من إخراج محمد سلامة، تأليف محمود حمدان، ومن المقرر عرضه فى إجازة نصف العام، وتجسد فيه شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث.





وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة أشخاص مدمنين، ويقوم بمعالجتهم الطبيب النفسى، وهى شخصية الفنان خالد الصاوى فى العمل، وتتوالى الأحداث فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، يشارك فى بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوى طونى ماهر، خالد أنور، ياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف، على رأسهم نيللى كريم.

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر مسلسل "حكايتى" والذي تم عرضه فى موسم دراما شهر رمضان الماضى، من بطولة ياسمين صبرى، أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، نهال عنبر، جمال عبد الناصر، أحمد بدير، من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.



