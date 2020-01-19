شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تشوق جمهورها بفيديو من كواليس تسجيل ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت الفنانة آمال ماهر جمهورها بفيديو من كواليس تسجيل ألبومها الجديد عبر حسابها على إنستجرام، ولم تكتب أى تفاصيل سوى كلمة "قريباً Soon" في نهاية الفيديو.

يذكر ان آخر البومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير2019 بعنوان "أصل الأحساس" وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تركي آل الشيخ – تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين – ياسر ماجد، كما تعاونت مع الموزع الموسيقي العالمي “AR Rahman” الحائز على جائزة أوسكار، و Taskin Sabah و Ismail Tunçbilek و Luis Robisco و طارق مدكور و نادر حمدي و تميم و هادي شرارة و نابلسي.

وكانت قد أحيت النجمة آمال ماهر، حفلاً غنائيًا كبيرًا على مسرح المنارة بالقاهرة الجديدة بحضور كامل العدد، وقدمت آمال أغانى، "اتقى ربنا فيا" و"دارت الأيام" لأم كلثوم و"بداية بدايتك" و"ما خلاص " و"رايح بيا فين" و"آه لو قابلتك" لوردة للمرة الأولى، و"أنا بعشق الغنا قدام عنيك" التى أهدتها لروح خالد البكرى، و"مالى بالأحزان" و"يا عيني عليكي يا طيبة"، "أدينى فرصة"

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ويتضمن ألبوم آمال ماهر "أصل الإحساس" 16 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم، تركي آل الشيخ، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، عمرو مصطفي، مدين، تامر علي، خالد عز.

وتعود أمال ماهر بألبوم "أصل الإحساس" إلى الساحة الغنائية بعد غياب 4 سنوات منذ طرح آخر ألبوماتها "ولاد النهاردة" عام 2015 الذى تضمن 10 أغانى أبرزها "زكرياتنا"، و"سكة السلامة"، و"ظروفى صعبة"، و"أنا حبيتك" وغيرها من الأغنيات.