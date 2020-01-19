شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تخوض السباق الرمضانى 2020 بمسلسل "ليالينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض النجمة صابرين السباق الرمضانى المقبل، بمسلسل "ليالينا" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، حيث تعاقدت بشكل رسمى على العمل، حيث تحدث معها القائمون على العمل وشركة سينرجى قبل شهرين، وأبدت موافقتها على الفكرة، وعكفت على قراءة الحلقات التى تم الانتهاء من كتابتها حتى التحقت بأسرة العمل بشكل رسمى.

"ليالينا" يشارك فى بطولته غادة عادل واياد نصار، وهو مسلسل اجتماعى يعتمد 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية حيث يجرى حالياً التعاقد مع نجم آخر ليتكمل عقد الأبطال، اضافة إلى مشاركة العديد من الفنانين فى البطولة جارى التعاقد معهم قبل انطلاق التصوير، فيما انتهى مؤلف العمل من كتابة نصف حلقاته، ويعكف على كتابة النصف الثانى من السيناريو.

وكانت آخر اعمال صابرين فى دراما رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للفنان على ربيع تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، للمخرج وائل إحسان، وشارك في بطولته كل من كريم عفيفي وسهر الصايغ، وولاء الشريف، كما تنتظر عرض حلقات مسلسل "أفراح إبليس 2" الذى انتهت من تصويره العام الماضى وتشارك فى بطولته الى جانب جمال سليمان إخراج أحمد خالد أمين وتأليف مجدى صابر.

"ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سوياً مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

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