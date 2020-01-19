شكرا لقرائتكم خبر عن شوف استعدادات بنات حمدان لفوتوسيشن "الرجالة" بالأبيض × أسود.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد بنات حمدان، ميس ودانا ومى سليم، للخضوع لفوتوسيشن "الرجال" أو "للرجال فقط"، كما أطلقت عليه.

ونشرت دانا، عبر حسابها على انستجرام، فيديو يظهر التحضيرات النهائية ووضع الميك آب المناسب للسيشن، صحبتها بتعليق: "أجواء تحضيرات فوتوسيشن الرجالة اللى صورتو مع اخواتى بنات حمدان"، مبدية أعجابها بنفسها فى شخصية "الرجل"، قائلة: "طب وًالله راجل مش بطال".

وكانت الفنانة دانا حمدان، وجهت رسالة لشقيقتها ميس حمدان، فى وقت سابق، حيث أكدت أن ميس موهوبة ومجتهدة وتستحق أفضل مما هى عليه الآن.

دانا نشرت فيديو من جلسة التصوير الأخيرة لميس حمدان، حينما تقمصت شخصية "الجوكر"، وخضعت لجلسة تصوير نشرتها عبر حسابها.

ميس قالت تعليقا على الفيديو: "أنا عارفة ان ناس كتير حتقول انى الى بكتبه علشان هى اختي، بس انا فعلا من اشد معجبينها كفنانة تستحق ما هو اكبر بكتير وانا واثقة تماما ان اليوم دا جاى وقريب جدا . انت مبدعة ومتعددة المواهب انسانة مجتهدة وهيجى اليوم اللى الكل حيقف يسقف لك وبحرارة لان دا مقامك وقيمتك الى تستحقيها".

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وكانت النجمتان ميس حمدان وشقيقتها الأخرى مى سليم، استعرضتا مواهبهما الفنية فى مقطع فيديو ساخر جديد، نشرته شقيقتهما الثالثة دانا حمدان، عبر صفحتها على إنستجرام، حيث يعد هذا الفيديو هو الثانى لمى وشقيقتها اللائى يظهرن فيه بملابس رسمية رجالية وهما يرقصان، ورغم أن الفيديو الأول جمع مى سليم وشقيقاتها ميس ودانا، إلا أن الفيديو الجديد لم تظهر فيه دانا حمدان، التى كانت تقف وراء الكاميرا لتصوير شقيقاتها.

مى سليم وميس حمدان، التقطتا مقطع الفيديو الجديد، بفلتر ألوان "أبيض وأسود"، ورددت الفنانتان كلمات أغنية "ملطشة القلوب" للفنان مصطفى شوقى، لكنهما ردد الكلمات بطريقة الملولوجات، وقالتا جزء من الأغنية، وهو "على فين العزم إن شاالله؟!.. وإيه اللى قطعلك نومة؟.. ده لولاش الستر من الله مكانتش قامت لك قومة"، وقد حظى الفيديو بأكثر من 10 آلاف مشاهدة خلال ساعة واحدة.