شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة داليا مصطفى لنادية الجندى و نبيلة عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة داليا مصطفى، عن سعادتها لعمل نجمة الجماهير نادية الجندى، ونجمة مصر الأولى نبيلة عبيد معا فى مسلسل "نساء من ذهب"، وكتبت داليا عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" ألف مبروك لنجمات مصر نبيلة عبيد و نادية الجندى احنا في قمه السعادة لرجوعكم وكمان مع بعض في عمل تليفزيون ربنا معاكم وبتمني أكبر وأقوي نجاح لهذا العمل اللي أكيد عظيم وكبير لمجرد وجودكم معًا وده مكسب كبير أوى لينا احنا كجمهور بحبكوا أوى".



داليا مصطفى

وتستعد نجمة الجماهير نادية الجندى، ونجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، لمفاجأة الجمهور بعمل درامى ضخم خلال شهر رمضان المقبل، حيث أصبحت النجمتان على مشارف انطلاق رحلة تصوير مسلسل "نساء من ذهب"، ليكون هذا المسلسل هو الأول الذى يجمع العملاقتين الفنيتين فى عمل واحد خلال رحلتهما الفنية الكبيرة المليئة بالأعمال السينمائية والدرامية المتميزة والمحفورة فى ذاكرة الجمهور مهما مر عليها من سنوات.

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"نساء من ذهب" هو اسم مبدئى للعمل المأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، وجار الاستقرار على اسم مناسب ونهائى للعمل، إضافة إلى اتجاه القائمين على المسلسل للاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات وبالفعل تم ترشيح العديد من الفنانين كل واحد يظهر فى حلقة، خاصة أن طبيعة العمل هى أقرب إلى السيت كوم وتتطلب ذلك.

وتعود نادية الجندى إلى الدراما بهذا المسلسل بعد غياب 4 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمى عبد الحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان، أمام نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدرى والذى تم عرضه قبل 6 أعوام، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم، وسميرغانم، وعلى ربيع.