شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل هبة مجدى فى مسلسل "الأخ الكبير" وتلفيق تهم لشقيقها حربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب على قنوات الـ cbc يومياً، ويواصل فريق العمل التصوير بشكل مكثف لتسليم الحلقات أولا بأول، حيث تتسارع أحداث جديدة منها قتل "صفية" شقيقة "حربى" محمد رجب، وتجسدها هبة مجدى فى الحلقة العشرين، ويتم تلفيق العديد من التهم للفنان محمد رجب "حربى" يدخل على أثرها السجن ويتم حرق سيارته التى يعمل عليها سائق "أوبر" وتتوالى الأحداث، حيث تنتهى هبة مجدى من التصوير الأسبوع المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث .

وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض حالياً على شاشة الـ cbc، والعمل من بطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين.

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ومن ناحية أخرى تشارك هبة مجدى فى مسلسل "فرصة ثانية" بجانب ياسمين صبرى وتجسد دور مهم ومحورى خلال الأحداث، وبدأت تصوير مشاهدها الايام الماضية والتى جمعت بينها وبين بطلة العمل ويشارك فى بطولى المسلسل كل من الفنان محمد دياب والفنان أحمد مجدى وكريم فهمى وايتن عامر إخراج مرقس عادل وتأليف تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير وإنتاج سينرجى.

مسلسل "فرصة ثانية" تدور أحداثه فى إطار أجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان .