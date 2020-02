شكرا لقرائتكم خبر عن هايلى كيوكو تلغى جولتها الغنائية.. وتؤكد: سأستغل الوقت لإنهاء ألبومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة الأمريكية هايلي كيوكو أنها قررت إلغاء جولتها الغنائية " I’m Too Sensitive For This S–t Tour ، وهو الخبر الذي أعلنته مغنية "She" البالغة من العمر 28 عاما على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "Instagram" .



وشكرت هايلي كيوكو مرتادي صفحتها والذين وصفتهم بالداعمين دائما لها.

وأكدت أنهم يعطونها الالهام يوميا، لكنها أضافت أن لديها خبر مزعج لهم لكنها مجبرة على اتخاذه وهو إلغاء جولتها الغنائية القادمة والتي كان من المقرر إقامتها في أمريكا الشمالية، واستكملت: "لم ألغ يوما أي حفل في مسيرتي بالكامل وإلغاء الجولة بالفعل أحد أصعب القرارات التي اتخذتها على الإطلاق، سأستغل هذا الوقت لأعمل بجد و اجتهاد للغاية في إنهاء ألبومي الغنائي الجديد لكي أقدم أفضل ما لدي" ، كما أشارت إلى أن مبالغ التذاكر سيتم استردادها كاملة.



يذكر أن هايلي كيوكو بدأت مسيرتها الفنية في عام 2007 ، حيث استطاعت أن تخطف الأنظار نجوها بفضل موهبتها الساحرة التي لا يمكن مقارنتها باي موهبة اخري ، و من أبرز الأغنيات التي قدمتها هايلي كيوكو "Girls Like Girls" و "what i need" و "curious" و "one bad night"