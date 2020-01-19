سامو زين ينشر صورة رفقة نجله ويخفي ملامحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان سامو زين جمهوره بصورة تجمعه بنجله محمد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، خلال تواجدهما في ألمانيا.

وحرص سامو في الصورة على إخفاء ملامح نجله، وعلق: "كل شيء، محمد أسامة الأبرص، الله يرضى عليك، ويحميك حبيبي، بابا بيحبك".

وتزوج المطرب سامو زين من المذيعة دينا صالح 2016، ورزقا بطفلهما الأول محمد عام 2017.

سامو زين طرح سبتمبر الماضي، كليب أغنية: "متل الولد" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" من كلمات جاد خولي وتوزيع أسامة عبدالهادي وألحان سامو زين ومن إخراج شريف فرانسيس.