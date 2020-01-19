بالصور.. درة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: خضعت الفنانة التونسية درة، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وظهرت درة في الصور بإطلالة أنيقة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. درة تشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة خالد النبوي، حنان مطاوع، أحمد الفيشاوي، محمد جمعة، ومن إخراج أيمن مكرم.

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