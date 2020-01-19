لهذا السبب...داليا مصطفى تهنئ نبيلة عبيد ونادية الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة داليا مصطفى، الفنانات نادية الجندي ونبيلة عبيد بعودتهما لجمهورهما بمسلسل "نساء من ذهب"، المقرر عرضه رمضان المقبل.

ونشرت داليا صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء توجههما إلى لبنان لتصوير المشاهد الأولى من المسلسل.

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وعلقت داليا :" الف الف مبروك لنجمات مصر نبيله عبيد وناديه الجندي احنا في قمه السعادة لرجوعكم وكمان مع بعض في عمل تليفزيون ربنا معاكم وبتمني اكبر وأقوي نجاح لهذا العمل اللي اكيد عظيم وكبير لمجرد وجودكم معًا وده مكسب كبير اوي لينا احنا كجمهور بحبكوا اوي اوي".

والمسلسل تدور قصته في إطار كوميدي حول 4 سيدات كبار في السن يقعن في عدد من المواقف الكوميدية، مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى، ويشارك في بطولته الفنانة سميحة أيوب، والفنانة هالة فاخر، ومن إخراج وائل إحسان.