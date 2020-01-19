محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن الفنان تيم الحسن عن وفاة والد المخرج والممثل السوري حاتم علي، اليوم 19 يناير. وكتب تيم تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :" تعازيّ للأستاذ الكبير والأخ والصديق حاتم علي وعائلته الغالية بوفاة والده الكريم رحمة الله عليه وأسكنه جنته، الله يصبركن ويعينكم؛ إنا لله وإنا اليه راجعون". ومن ناحية آخرى يقوم المخرج السوري بتصوير المسلسل التاريخي "سفر برلك"، وهو من إنتاج جينو ميديا للمنتج ياسر حارب. ويتناول العمل مرحلة "سفر برلك"، التي صدر فيها "فرمان" من السلطان العثماني محمد رشاد في العام 1914، والذي أمر فيه بانضمام كل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والخامسة وأربعين عامًا، للخدمة العسكرية، وما تسبب ذلك من مجاعات وتهجير وفقر وجوع في البلاد العربية، من جرّاء ممارسات وجرائم الاحتلال العثماني خلال تلك الفترة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد المخرج السوري حاتم علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.