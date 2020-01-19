شريف منير أحدث المنضمين لـ"يوم 13"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انصم الفنان شريف منير لفريق فيلم "يوم 13"، بعدما تعاقد معه المنتج لؤي عبدالله، ليبدأ تصوير مشاهده داخل ديكور القصر، الذي تم بناؤه في ستديو مكة بمدينة السادس من أكتوبر، وتخطت ميزانيته ٩ ملايين جنيه.

شريف منير تعاون مع شركة "أوسكار" بعد اشتراكه من قبل في مسلسل "الزيبق" مع الفنان كريم عبدالعزيز، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2017 ، إخراج وائل عبدالله.

‏‎"يوم ١٣" سيُعرض بتقنية الـ 3D، التي تقوم بعرض الصور والفيديوهات بشكل يبدو كأنه طبيعي، إذ تتضمن الصورة أبعاد العمق والعرض والارتفاع.

‏‎ والفيلم من بطولة أحمد داوود ودينا الشربيني وشريف منير وأروى جودة وجومانا مراد بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم، ومن إنتاج أوسكار للتوزيع و دور العرض للمنتجين لؤي عبدالله ووائل عبدالله و من تأليف و إخراج وائل عبدالله .