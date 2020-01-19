هايدي محمد لـ"الخليج 365" بعد استبعادها في the voice kids: ظلموني وكسروا بخاطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

" ظلموني في المسابقة، وكسروا بخاطري بحذف الفيديو".. بتلك الكلمات عبرت هايدي محمد عن حزنها، بعد مشاركتها في ثالث حلقات مرحلة "الصوت وبس" في برنامج The Voice Kids، إذ لم يتم اختيارها من قبل المدربين الثلاثة محمد حماقي، ونانسي عجرم وعاصي الحلاني، وحذفت الفيديوهات الخاصه بمشاركتها.

هايدي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت: "أشعر بالصدمة من الظلم الذي تعرضت له من لجنة التحكيم، ولكن مع ذلك الدعم والتشجيع والكلام الحلو من الناس على صفحتي، وشهادتهم في غنائي عوضني شوية".

وأضافت: "زعلت جدا من حذف فيديو المشاركة في البرنامج، ومش فاهمة ليه يكسروا بخاطري".

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هايدي غنت "هذه ليلتي" لأم كلثوم، ورغم تفاعل الجمهور معها، فلم يلتفت لها أي من المدربين، وتم حذف فيديو مشاركتها من قناة The Voice Kids على YouTube وصفحات البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلا بين جمهور البرنامج الذي عبر عن الاستياء من عدم اختيارها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وجد البعض أنها تعرضت لظلم؛ لأنها لم تأخذ فرصة رغم موهبتها الواضحة، وأنها من الأصوات التي تستحق التواجد والاستمرار في المسابقة.

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