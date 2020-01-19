محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أثارت تهنئة المتحدث الرسمي باسم قوات الاحتلال الإسرائيلية أفيخاي أدرعي، غضب جمهور الفنانة مي عز الدين، بعدما هنأها بعيد ميلادها، الموافق 19 يناير الجاري. ونشر أفيخاي صورة مجمعه في إطار واحد للفنانة مي عز الدين، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :"وعلق :" يصادف اليوم عيد ميلاد الممثّلة المصرية الموهوبة مي عز الدين، وقد اختلفت الأدوار الّتي مثّلتها في أفلامها المتعدّدة، بهذه المناسبة أودّ تهنئتها بطريقة مميّزة، كل عام وانت بخير". واستفزت تهنئة أفيخاي جمهور الفنانة مي عز الدين، فمنهم من علق قائلا :"أفيخاي أنت فاضي كتير أشتغل حبيبي". وعلق أخر:"أنت متخيل إنها هتفرح بغتاتت أهلك دي". Advertisements ورد متابع آخر :"أنا مش شايف أياتوها صدفة يا فيجو"، وآخر :"وانت مالك"، "وإيه علاقة مي بحضرتك"، "تامر حسني راح فيها ". كما علق :"أنت كدا روش يعني وواحد من مصر، أنت شربت من نيلها يا أسطى". وتحتفل الفنانة مي عز الدين بعيد ميلادها الـ39، إذ إنها من مواليد 19 يناير عام 1980. يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين مسلسل "البرنسيسة بيسة"، رمضان الماضي، بطولة أمير ‏المصري، محمد أنور، حسام ‏داغر، ‏إيمان السيد، سامي مغاوري، أحمد حلاوة ، وتأليف مصطفى عمر، فاروق ‏هاشم، إخراج أكرم فريد، وإنتاج "سينرجي‎".‎

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كانت هذه تفاصيل خبر أفيخاي أدرعي يهنئ مي عز الدين بعيد ميلادها والجمهور:" انت كده روش يعني؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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