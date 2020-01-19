مدرب هايدي محمد يفجر مفاجأة لـ"الخليج 365": وقعت عقدا مع "mbc"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حزن وجدل واسع أثارته الطفلة هايدي محمد المتسابقة في برنامج The Voice Kids، من مصر، التي شاركت في ثالث حلقات مرحلة "الصوت وبس" في الموسم الثالث من البرنامج، ولم يتم اختيارها من قبل المدربين الثلاثة محمد حماقي، ونانسي عجرم وعاصي الحلاني، وزادت حدة تفاعل الجمهور معها عقب حذف فيديوهات مشاركتها من القناة الخاصة بالبرنامج عبر موقع يوتيوب.

المدرب الموسيقي لـ"هايدي"، الفنان إيهاب مبروك، تحدث لـ"الخليج 365" عنها، وقال: "أقوم بتدريبها منذ عامين في أكاديمية خاصة للموسيقى بدمنهور، وبدون مجاملة لها أراها صوتا فنيا نصفه بأنه (مليان) بمعنى أنه طربي، وأيضا تستطيع أداء كل الألوان، إلى جانب كونه مميزا تستطيع معرفته من بين 1000 صوت، ومع كونها صغيرة (12 عاما)، أعتقد أن إمكانياتها ستزداد كلما كبرت".

وعن رأيه في عدم اختيارها من قبل مدربي البرنامج يقول: "هي ظلمت وبشهادات الجمهور الذي انتقد خروجها، وتسبب عدم الرضا عبرمواقع السوشيال ميديا عن ما حدث، تم رفع الفيديو الخاص لمشاركتها من صفحة البرنامج على يوتيوب لكنها ليست الأولى، فقد حدث من قبل مع طفل اسمه لؤي عبدون، من مصر بالموسم الأول تقريبا، وخروجهما تم في اعتقادي لأن البرنامج له حسابات كثيرة، ليست فنية فقط، لكن تجارية وجغرافية وإقليمية".

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وفجر إيهاب مبروك مفاجأة: "هايدي وقعت عقدا مع قناة mbc، لمدة 3 سنوات خلال تواجدها للمشاركه في البرنامج".

هايدي غنت "هذه ليلتي" لأم كلثوم، ورغم تفاعل الجمهور معها، فلم يلتفت لها أي من المدربين، و تم حذف فيديو مشاركتها من قناة The Voice Kids على YouTube وصفحات البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو ما أثار جدلا بين جمهور البرنامج الذي عبر عن الاستياء من عدم اختيارها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وجد البعض أنها تعرضت لظلم؛ لأنها لم تأخذ فرصة مناسبة رغم موهبتها الواضحة، وأنها من الأصوات التي تستحق التواجد والاستمرار في المسابقة.