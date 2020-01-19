محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد دلال عبد العزيز وأحمد السبكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز الموافق 17 يناير الجاري، وعيد ميلاد المنتج أحمد السبكي.

ونشر المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز صورًا من حفل العيد ميلاد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" أحلى كل سنه و انت طيب لأحلى عم (أحمد السبكى) و أحلى كل سنه و انتى طيبه لأحلى (دلال عبدالعزيز) ربنا يخليكوا لينا، وعقبال مليون سنه و انتوا فى أحسن صحة و أحسن حال إن شاء الله، و يا رب دايما يا عم أحمد مجمعنا كده".

وحضر حفل العيد ميلاد من النجوم "الفنان محمد سعد، والفنانة إيمي سمير غانم، والفنانة دنيا سمير غانم، والفنان حسن الرداد، والفنان حمدي الميرغني، والفنان محمد أنور، والمطرب محمود الليثي، والفنان كريم عفيفي، والفنان كريم محمود عبدالعزيز".

ومن ناحية آخرى تشارك الفنانة دلال عبدالعزيز في مسلسل "فلانتينو"، الذي يعرض رمضان المقبل، بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، وطارق الإبياري، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.