تراند اليوم : مفاجأة صادمة.. The Voice Kids تحذف أغنية طفلة أحرجت لجنة التحكيم

بعد الهجوم الكبير الذي شنه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على لجنة تحكيم برنامج The Voice Kids ، بعد عدم قبول أحد باختيار الطفلة المصرية هايدي محمد التي أدت أغنية لأم كلثوم بصوت رائع ما سبب إحراجًا للجنة، فوجئ متابعو البرنامج بحذف أغنيتها التي شاركت بها في الحلقة الثالثة من مرحلة "الصوت وبس" في الموسم الثالث من البرنامج من YouTube.
لفتت هايدي بغنائها "هذه ليلتي" لأم كلثوم الأنظار إليها، وأثارت جدلا بعدما لم تُقبل لجنة التحكيم بها، وعبر الجمهور عن استيائه من هذا الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن الغريب أن الأغنية لم تعد موجودة عبر قناة The Voice Kids على YouTube أو أي صفحة للبرنامج في مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن حلقات "الصوت وبس" تم تسجيلها منذ عدة أسابيع، واستغرب الجميع عدم قبول احد من أعضاء اللجنة اختيارها، فيما أبدى الجميع (عاصي الحلاني ونانسي عجرم ومحمد حماقي) ندمهم بعد ذلك على عدم أخذها في فريقه.