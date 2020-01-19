تراند اليوم : المتحدث باسم جيش الاحتلال يهنئ فنانة مصرية بعيد ميلادها



هنأ أفيخاي أدراعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الفنانة المصرية مي عز الدين، بعيد ميلادها، ناشرًا عدة صور مجمعة لها عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وكتب "ادرعي" تعليقًا على صورة الفنانة المصرية: "صادف اليوم عيد ميلاد الممثّلة المصرية الموهوبة #مي_عز_الدين، وقد اختلفت الأدوار الّتي مثّلتها في أفلامها المتعدّدة. بهذه المناسبة أودّ تهنئتها بطريقة مميّزة. كل عام وانت بخير".

وشن عدد من النشطاء المصريين هجومًا على "أدرعي" موجهين له شتائم بسبب محاولة توريط الفنانة المصرية بتهنئتها.

يذكر أن مى عز الدين تظهر كضيف شرف ضمن أحداث فيلم الفلوس المعروض حاليا بالسينمات، والذى يقوم ببطولته تامر حسنى وزينة وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

يصادف اليوم عيد ميلاد الممثّلة المصرية الموهوبة #مي_عز_الدين، وقد اختلفت الأدوار الّتي مثّلتها في أفلامها المتعدّدة. بهذه المناسبة أودّ تهنئتها بطريقة مميّزة. كل عام وانت بخير pic.twitter.com/6ClHPCLmoo — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 19, 2020

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee)