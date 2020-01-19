تراند اليوم : فيلم إسرائيلي يفجر عاصفة في العالم العربي

تحت عنوان: "الفيلم الإسرائيلي الذي حظي بمشاهدة الملايين من العرب"، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "مقطع فيديو لإسرائيليين يتكلمون بالعربية عن علاقتهم بالدول العربية أثار عاصفة على شبكة الإنترنت".

وأضافت: "يوسي تسيماح الصحفي السابق بإذاعة (صوت إسرائيل) باللغة العربية؟، فر من مدينة القامشلي السورية إلى إسرائيل، ولم يظن يوما أنه سيتواصل مع مواطنين من نفس البلدة السورية، ومؤخرًا أتيح ليوسي التحدث مع سيدة مسلمة تسكن في القامشلي والتي يعيش فيها اليهود والمسلمون إلى جانب بعضهم البعض".

وأشارت إلى أن "التواصل ببن الاثنين، جرى في أعقاب فيلم فديو بثته وزارة الخارجية الإسرائيلية بداية هذا الشهر على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية، وفيه يظهر يوسي إلى جانب يهود أخرين من إسرائيل لهم اصولهم بالدول العربية، والذين يحكون عن حياتهم السابقة في تلك الدول، وارتباطهم بها".

وواصلت: "الفيلم يظهر عددًا من الإسرائيليين من الذين ولدوا في العراق ومصر ولبنان وليبيا وتونس، ونجح في الحصول على مشاهدة الملايين من مواطني الدول العربية"، ناقلة عن يوناثان جونين رئيس شعبة اللغة العربية في قسم الدبلوماسية الرقمية بوزارة الخارجية الإسرائيلية قوله "هذا الفيلم هو أحد أكثر الأشياء نجاحا في تاريخ الدبلوماسية، وقد أثر في الكثير من مواطني البلدان العربية".

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وأضافت: "لقد أدى الفيلم إلى التوصل بين الثقافات، تسيماح ابن الـ69 عامًا هاجر إلى إسرائيل من سوريا في عام 1972 وحكى من خلال الفيلم عن رواية كتبها باللغة العربية بإيحاء من الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، ولقد تواصل بعد عرض الفيلم مع سيدة في عمر الـ70 عاما عاشت في القامشلي والآن هي تعيش في حلب".

ونقلت عن تسيماح قوله "عندما بدأت الحرب السورية عادت تلك السيدة لبيتها في القامشلي ومن هناك هربت إلى دولة أخرى وبعد 3 سنوات هاجرت أسرتها إلى ألمانيا، وحكت من خلال الفيلم عن كونها عاشت مع كثير من اليهود، الذين كنت أنا واحدا منهم، لقد عشنا كلما في حارة اليهود، وكانت هي تعيش على بعد شارعين من منزلي".

ولفتت الصحيفة العبرية "بين الإسرائيليين الذين ظهروا في الفيلم، مئيرا، التي ولدت في مصر وتتحدت العربية بلهجة الجارة الجنوبية، ويعقوب بنيتا الذي حكى عن فرار عائلته من الجزائر، هناك إسرائيليون حكوا أيضا من خلال نفس العمل الفني الرائع والمبدع عن والديهم الذين عاشوا في طرابلس الليبية وتعلموا الحديث بالعربية المحلية".

وختمت"الفيلم ضم أيضًا شهادات ليهود عاش أجدادهم في لبنان، وآخرون ولدوا في المغرب وتونس والذين حكوا عن اتقان أحفادهم للعربية وقدرتهم على طهي المأكولات والأطعمة الخاصة بدول شمال أفريقيا".