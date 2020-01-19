شاهد: ابن الفنان عبد المجيد عبد الله يفاجئ الجميع بهذه الخطوة

طرح محمد ابن الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله ، أغنية تحت اسم ” يا بختي فيك ” وقام بنشرها من خلال حسابه على موقع ” يوتيوب “، في خطوة فنية فاجأت الجميع بما فيهم والده الذي أكد عدم علمه بها .

من جانبه قام الفنان عبد المجيد عبدالله بمشاركة الأغنية عبر حسابه على “تويتر ” ، وعلق قائلا ” محمد عبدالمجيد – يا بختي فيك (حصريا) 2020“.

وفي تغريدة أخرى نشرها الفنان عبد المجيد عبدالله أكد أنه تفاجأ بخطوة ابنه وقال ” والله معرف متى سجلها ومتى نزلها المهم الله يوفقه مشوار يحتاج مثابره” وتابع في رد ساخر ” اسأل عنه فالاستديو إيش بتسوي مرة أذاكر ومرة أتمرن”، ليرد محمد عبد المجيد على والده بتعليق ” ههههههه ويسعدك يا أعظم أب بالدنيا”.

على الجانب الآخر تفاعل مغردون مع الأغنية التي حظيت بإشادة كبيرة مؤكدين أن الفنان الشاب أخذ الكثير من صوت وموهبة والده بالإضافة إلى أنه اعتمد على نفسه متمنين له التوفيق.