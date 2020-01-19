كندة علوش تتورط بسبب تصريحات عن زوجها السابق.. فكيف ردت؟

أثارت إحدى المتابعات للفنانة السورية كندة علوش جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما نسبت لها تصريحات صادمة ورطتها فيها مع زوجها السابق السيناريست فارس الذهبي، الأمر الذي دفع الفنانة السورية للرد على تلك التصريحات بحزم. وقالت المتابعة في منشور لها تداولته عبر حسابيها على “تويتر” وفيسبوك”: “لإن كندة علوش قالت على زوجها الأول إنه لم يكن متمسكا بها كي يتركها لافتة إلى أنها دائما ما كانت الطرف المتمسك باستمرار العلاقة بينهما والمحافظة عليها”. وأضافت المتابعة أن كندة علوش صرحت في لقاء لها أنها فعلت ما بوسعها للمحافظة على علاقتهما وأنها كانت تتنازل كثيرا ظنا منها أن ما تفعله هو الصواب، منوهة أنها تغاضت عن العيوب التي رأتها في زوجها وكانت تخلق له المميزات كي تراها وترضى به.

وأوضحت المتابعة في التصريحات المنسوبة لكندة علوش أن ما كانت تفعله لم يكن نقصا فيها أو ضعفا بقدر ما كان حبا لزوجها وعشم كبير إلا أنه كان شخصا ناقصا لم يستطع الفهم. وأردفت بأنه بعد استنزاف كل المحاولات رغم التمسك والتماسك وأمنيتها بأن تظل متزوجة كونه أهم شخص لها إلى أن قررت فجأة أن تتركه لأنها استهلكت واستسلمت، مختتمة: “لما رجع ندمان وقرر يبوس رجلي حتى لو قدام الخلق عشان أرجعله قلتله أبعد يا شاطر مبعرفش عيال أصله سقط من نظري”. من جانبها ردت كندة علوش نافية كل ما تمت إثارته عبر مواقع التواصل وقالت: “ما قلتش والله ما قلتش الكلام ده ولا في أي حتة ياريت ما تنشروا كلام مش متأكدين منو وشكرا”.

وتضامن مغردو تويتر مع كندة علوش” فقال لها أحدهم: “لا تتعبي حالك ياكندة رح يضلو يقولو مافي فايدة ليش ما بيكتفو بحب الفنان لشخصو لأعمالو لنجاحو بدون ما يطالعو اشاعات وأوقاويل عن لسانو”، وأضاف آخر: “أنا من رأي تعرضي جزء من الحلقة اللي قولتي فيها الكلام”. فيما هوجمت المتابعة بسبب ما نسبته من تصريحات للفنانة كندة علوش فقال متابع: “يجب على كل إنسان ينشر معلومة عن غيره أن يتحرى الدقة فيها جيدًا عسى أن تتسببوا في تدمير سمعة الناس بدون وجه حق الكلمة الطيبة صدقة”، و”عيب الكلام ده والمرأه متجوزة وعنده طفلة ميصحش تتكلمو عن الزواج الأول لانو انتهى خلاص وله انتو عاوزين تخربو بيوت”. على صعيد آخر، حمست كندة علوش جمهورها نحو مشروع جديد تقوم بالتحضير له حاليا مؤكدة أنها متحمسة لهذا العمل إلا أنها حيرت جمهورها تجاهه. وكتبت كندة علوش تغريدة قالت فيها: “في مشروع عم حضرلو ومتحمستلو كتير ورح خبركن عنو قريبا ان شاء الله بتقولو هو: فيلم سينما ولا عمل درامي عربي مشترك ولا مشروع (تجاري-شخصي) برا إطار الفن”.

وتفاعل المتابعون مع كندة علوش وحاول البعض طرح مقترحاتهم حول المشروع الذي تحمست له، كما أن البعض بدأ في عرض مقترحات أخرى كأن تقوم بتسجيل ألبوم غنائي لها إلا أن كندة علوش قالت إن صوتها ليس جيدا. يذكر أن آخر أعمال كندة علوش الدرامية، كان مسلسل “حجر جهنم” الذي قدمت من خلاله دورا مميزا، وذلك بالمشاركة مع كل من الفنانة شيرين رضا، وأروى جودة، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي.