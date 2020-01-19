بالفيديو: مفاجأة لأنغام في كواليس حفلها الأخير في السعودية

فوجئت الفنانة أنغام أثناء تحضيراتها لحفلها الأخير الذي من المقرر أن تحييه ضمن فعاليات سلسلة حفلات “ليالي القصيم”، بدخول مجموعة من جمهورها وهم يحملون تورتة للاحتفال بعيد ميلادها، الذي اليوم (الأحد).

وأجرت أنغام، البروفات النهائية استعدادًا لإحياء الحفل الغنائي وغنت فيها عدداً من أغاني ألبومها الجديد “حالة خاصة جدًا” منها “هدنة”، و”بقول نسياك”، وغيرها، بجانب عدد من أبرز أغانيها المختلفة.

يذكر أن أنغام، أحيت مؤخرًا حفلاً غنائياً كبيراً في الرياض، تحت عنوان “بعض من ذكرياتي” وسط حضور جماهيري ضخم.

وعلى جانب آخر بدأت أنغام، التحضير لأغاني ألبومها المقبل منذ فترة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومها الأخير “حالة خاصة جدًا”، والذي تعاونت فيه مع زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وحصل بسببه على جائزة أفضل موزع موسيقي، كما حصلت أنغام على العديد من التكريمات والجوائز خلال الفترة الماضية.