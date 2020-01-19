بالفيديو: بعد طلاقها من طارق العريان.. هذا رد أصالة على عودة علاقتها بأنغام

مع إعلان الفنانة السورية أصالة نصري رسمياً انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان، عاد الحديث مجدداً عن إمكانية عودة علاقة الصداقة بينها وبين أنغام، خاصة أنه من المعروف أنها اتخذت موقفها السابق دعما لزوجها وعائلته، بعد زواج أنغام من زوج ابنة شقيقة العريان.

وخلال استضافتها في برنامج The Insider بالعربي، ردت أصالة على سؤال حول إمكانية عودة العلاقة بين الاثتين، قائلة: “ما عندي مشاكل مع حدا أنا مش فاضية أنا إنسانة مشغولة.. مشغولة بين شغلي وأولادي وأصدقائي ما عندي وقت”.

وكانت أنغام اعترفت سابقاً بأنها فوجئت برد فعل أصالة على خبر زواجها من الموزع أحمد إبراهيم ولا تعلم ماذا حدث، مشيرة إلى أنها تأكدت من حقيقة مشاعر أصالة تجاهها وأنها ليست كما تدعي. ونفت أنغام أن هناك علاقة صداقة جمعتها بأصالة فيما سبق وأن الأمر لا يتعدى الزمالة.