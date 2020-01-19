أحلام تحرج مدير أعمالها أمام المغردين: قلت مليار مرة محد له حق يتكلم عن ألبومي إلا أنا

أحرجت الفنانة الإماراتية أحلام، مدير أعمالها على تويتر بسبب تصريحه حول ألبومها الجديد.

البداية حينما رد مدير أعمالها نايف اليوسف على تويتر وأكد عدم وجود ألبوم، ما جعل أحد المتابعين يبدي استياءه الشديد قائلاً: “الرد كفيل بالقضاء على كل أمل والإجابة جاءت على هيئة امتعاض أو غضب للأسف لم يوفق بها نايف اليوسف القائم بإدارة أعمال الفنانة أحلام الشامسي هناك ردود ألطف وإجابات مسهبة احترافية أكثر مما قرأناه 25 عامًا غير كافية لإظهار محتوى إعلامي وإداري جيد!!”.

من جهتها ردت أحلام على مدير أعمالها قائلة: “يا حبيبي أنا ما راح أكروت ألبومي عشان ينزل وعشان ما أحد يزعل ؟! شنو بتستفيد إن الألبوم ينزل وينتهي في نفس لحظه النزول لا؟! وقلت مليار مرة محد له حق يتكلم عن ألبومي إلا أنا وألبومي وقت ما يكون جاهز مئه بالمئة ومن غير مجاملات راح ينزل وتدشين الألبوم في الرياض”.