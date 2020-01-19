"صبايا مخدة الكحل" ينير الطليعة الخميس المقبل

تفتتح فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح العرض المسرحي " صبايا مخدة الكحل" من إنتاج الفرقة و ذلك يوم الخميس المقبل الموافق ٢٣ يناير الجاري على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة في تمام الثامنة و النصف مساء.

جدير بالذكر أن عرض " صبايا مخدة الكحل " هو اعادة انتاج لعرض " مخدة الكحل" ، و الذي تم تقديمه أول مرة

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عام ١٩٩٨ على مسرح الطليعة ، و ذلك في إطار خطة مسرح الطليعة لعمل اعادة " ريبرتوار" لأهم أعمال الفرقة و التي قدمت على مسرح الطليعة خلال الأعوام السابقة، لإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة لمشاهدة عروض فارقة من تاريخ المسرح المصري.

وكان العرض قد شارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح

التجريبي، و فاز بجائزة أفضل عرض مسرحي وقتها، و هو العرض الثاني الذي يعاد إنتاجه من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، حيث تم اعادة انتاج عرض " الطوق و الأسورة" من إخراج ناصر عبد المنعم، و ذلك عام ٢٠١٨.

يذكر أن "صبايا مخدة الكحل" من بطولة سميرة عبد العزيز ، شهيرة كمال، رشا سامي، لمياء حميدو، نجلاء يونس، حربي الطائر، بالاشتراك مع فرقة ستونة، ديكور و أزياء نعيمة عجمي، كتابة حوار كوثر رمزي، رؤية موسيقية و إخراج انتصار عبد الفتاح.