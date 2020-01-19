زينب بسام تخضع لجلسة تصوير استعدادا لبرنامجها الجديد

تستعد المذيعة الشابة زينب بسام، لبرنامج جديد بعنوان "الزين" والمقرر عرضه على إحدى القنوات العربية الشهيرة. وخضعت زينب بسام لجلسة تصوير، منذ أيام، استعدادا للبرنامج المقرر انطلاقه مطلع شهر فبراير المقبل عبر شاشة "الكويتية". استعدادا للبرنامج المقرر انطلاقه مطلع شهر فبراير المقبل عبر شاشة "الكويتية". Advertisements وتدور فقرات البرنامج حول الموضة والأزياء وأخر مستحدثات عالمي التجميل والميكاب من خلال استضافة عدد من خبراء ودكاترة التجميل. والأزياء وأخر مستحدثات عالمي التجميل والميكاب من خلال استضافة عدد من خبراء ودكاترة التجميل. يذكر أن برنامج "الزين" من المقرر طرحه الشهر المقبل، وهو من إعداد محمد الدخيل، وإخراج بسام التركي.

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