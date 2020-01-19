شاهد.. تيم حسن ينعى والد المخرج حاتم علي

قدَّم الفنان تيم حسن، تعازيه للمخرج السوري حاتم علي، في وفاة والده أحمد محمد علي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، وغمره بالدعوات عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".

كتب تيم عبر حسابه "تعازيّ للأستاذ الكبير والأخ والصديق حاتم علي و عائلته الغالية بوفاة والده الكريم رحمة الله عليه وأسكنه جنته، الله يصبركن ويعينكم.. إنا لله

وإنا إليه راجعون".يذكر أن مسلسل "العميد"، هو آخر أعمال الفنان تيم حسن، الذي قام ببطولته إلي جانب كل من: كاريس بشار، بديع أبو شقرا، رودني حداد، أنجو ريحان، دارينا الجندي، تأليف مايا حلبي، ومن إخراج باسم السلكا.