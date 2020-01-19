قدَّم الفنان تيم حسن، تعازيه للمخرج السوري حاتم علي، في وفاة والده أحمد محمد علي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، وغمره بالدعوات عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
كتب تيم عبر حسابه "تعازيّ للأستاذ الكبير والأخ والصديق حاتم علي و عائلته الغالية بوفاة والده الكريم رحمة الله عليه وأسكنه جنته، الله يصبركن ويعينكم.. إنا لله
يذكر أن مسلسل "العميد"، هو آخر أعمال الفنان تيم حسن، الذي قام ببطولته إلي جانب كل من: كاريس بشار، بديع أبو شقرا، رودني حداد، أنجو ريحان، دارينا الجندي، تأليف مايا حلبي، ومن إخراج باسم السلكا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تيم حسن ينعى والد المخرج حاتم علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.