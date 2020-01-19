شاهد.. رسالة مجدي الهواري لأبطال 3 أيام في الساحل بعد مرور عام علي انطلاقها

نشر المخرج مجدي الهواري صورًا جمعته بطاقم عمل مسرحية "3 ايام في الساحل"، ووجه لهم رسالة خاصة تحمل بين طياتها الكثير من الذكريات الجميلة التي تشهد على نجاحاتهم لمدة عام كامل، منذ بداية عرضها.



كتب الهواري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "مشاعر متلخبطة.. بعد الشكر والحب والذي منه احب اقول كلام اول مره أقوله وأحب ان حضرتكم تشاركوني لحظة مهمة في حياتي.. الحمد الله عز وجل وفضل ربنا علينا اننا نجحنا كتير.. بس في مشاريع تفضل علامات في حياتنا زي محطات الواحد يتسند عليها عمره كله وتفضل منورة كده وتنور اللي حواليها

من و الي" .وتابع: "النهارده عيد ميلادها السنه.. وحابب اقول كلام كتير عنها حاجات محتاجة تتكتب في كتب كانت هي الخبرة والبداية شافت ايام وليالي اللي هي مسرحية ٣ايام في الساحل.. اول مسرحية فتحنها من سنه واللي النهارده بنحتفل ان مر عليها سنه من عمر CairoShow اللي بتحتفل بـ ابنها البكري النجم صاحب عمري محمد هنيدي وعصابته.. حبيبي بيومي فؤاد واللي انا والفرقة قررنا يبقي وزير خارجية الفرقة و محمد ثروت و محمد محمود وكواليس كلها ضحك وانبساط لمايضحكونا بـعلاقتهم ببعض وافيهات شربات علي صموايل وأمه ومسرحية صغيرة في الكواليس مع بعضهم واحمد فتحي وامصاته اللي كلها طفولية ومها ابوعوف الديڤا اللي معانا وفي نفس الوقت مش معانا باافشتها الرهيبة وندا موسي المشاغبة اللذيذة والكهربا الزيادة وسامية الطرابلسي المجتهدة".وأخيرًا قال: "بعد سنه كلها ذكريات جميلة بـضحكنا وزعلنا وفرحنا.. ناس جت وناس مشيت كتير وفضلنا احنا مكملين بالحلم اللي صدقناه ومشينا وراه وحققنا والكواليس الممتعة واللحظات الجميلة لكل الشاغلين في المسرحية .. الجمهور و الانتاج والإخراج والموسيقي والأغاني والملابس والديكور والإضاءة والممثلين الثانويين والراقصين والادارة المسرحية والكنترول روم كله تعب وصدق علشان يبقي في مسرحية اسمها 3 تيام في الساحل مشاعر متلخبطة والله كتير اوي بين الفرح والضحك علشان نجحنا ..وبين الزعل والعياط علشان هيوحشوني لانها فعلاً كواليس من العمر".



