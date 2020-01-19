إيمان العاصي عن نجلتها: مش فاكرة حياتى قبلها كانت إزاي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة جمعتها مع ابنتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".
وعلَّقت إيمان عبر حسابها قائلة:" النهاردة بعد الساعة 12 بالليل بنتى هتكمل 9 سنين أحلى 9 سنين فى عمري مش فاكرة حياتى قبلها كانت عامله إزاى".
وتابعت قائلة: هي الحاجة الوحيدة الحقيقة فى حياتي أختي وبنتي وصحبتي وأمى أحن إنسانة عليًّا كل سنة وإنت طيبة ياعمري.. بحبك يا أحلى حاجة فى حياتي ريتاج عيسى"
يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي مسلسل "بخط الإيد" تأليف هالةالزغندي إخراج شيرين عادل، ويشاركها فى البطولة أحمد رزق، سوسن بدر ،يسرا اللوزى، ميرنا نور الدين وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما.
وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي حيث يكتشف يوسف أن زوجته المتوفية نوارة كانت مريضة بمرض خطير، وبينما يعاني في عوالم تأنيب الضمير والحزن على فراق زوجته، يعثر على رسالة غامضة من الزوجة. لتنقلب الأحداث.
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