تعرض سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، غدًا الإثنين، فيلم "بين بحرين"، في تمام الساعة 5 مساءً، وذلك بالتعاون بين صندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا، ونادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما، إضافة إلى شركة التوزيع MAD Solutions.
من المقرر أن يعقب عرض الفيلم ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي،
يشار إلى أن الفيلم يدور حول فتاة تدعى زهرة، تذهب في زيارة قصيرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، حيث تتعرض ابنتها لحادث مأسوي، وتسعى بعده لاستعادة حق ابنتها، كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمعمن حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خصوصًا في المناطق الريفية.
جدير بالذكر أن فيلم "بين بحرين"، بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس عارفة عبدالرسول ولبنى ونس، وهو نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شركة أكسير وشركاء التنمية، وذلك إيمانًا منهم بدور السينما المهم في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. عرض فيلم "بين بحرين" في سينما الهناجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.