بالصور.. افتتاح معرض "ألوان حرة" بقاعة آدم حنين بالهناجر

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى السابق، افتتاح معرض "ألوان حرة" بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، أمس السبت، تحت إشراف الفنان محمد دسوقي رئيس المركز.

المعرض لمجموعة من الفنانين التشكيليين، يجمع بينهم فنيًا الاتجاه الإنسانى، ويضم المعرض أكثر من

٥٠ عملًا فنيًا ينتمى إلى مدارس فنية متعددة ما بين الاتجاه التجريدي المعاصر والكلاسيكي، بحضور كوكبة كبيرة من الفنانين التشكيليين وعشاق الفن التشكيلى.

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وعن الاتجاهات الفنية، تحدث الفنان مجدى صبحى، وهو أحد الفنانين المشاركين بالمعرض، عن أسلوبه الذى يعكس إعادة

لصياغة الفن الكلاسيكي، من خلال تصوير بعض المواضيع التى تعبر عن التراث القديم لدول مختلفة من أساطير وتراث شعبى، مثل أوبرا كارمن وألف ليلة وليلة، على السجاد والرخام وخامات متعددة خارجة عن المألوف والتقاليد القديمة.

كما أشارت الفنانة إيمان عفيفي، وهى ضمن مجموعة الفنانين المشاركين بالمعرض، إلى أن جزءًا من إيراد المعرض يتم التبرع به لمرضى الجذام، ويستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء ٢١ يناير الجارى.