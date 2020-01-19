محمود حميدة ونيللي يشاركان ليلى علوي الاحتفال بعيد ميلاد ابنها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عاشت الممثلة المصرية ​ليلى علوي​ لحظات من السعادة خلال احتفالها بعيد ميلاد ابنها بالتبني خالد، والذي تواجد فيه عدد كبير من زملائها الممثلين نذكر منهم :محمود حميدة، إلهام شاهين، نيللي، هند صبري وهاني رمزي.

وغنت علوي لابنها "أبو الفصاد" ونشرت مقطع فيديو في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي توثق بها هذه المناسبة السعيدة.

إشارة إلى أن علوي كانت احتفلت في 4 كانون الثاني /يناير أي من عذك أيام بعيد ميلادها هي أيضاً.

بعيد ميلادها هي الأخرى، ونشرت مقطع فيديو برفقة ابنها وهو يحمل قالب الحلوى وعلقت عليه :"حبيبي يا خالد، فرحتني جداً باحتفالك بعيد ميلادي، يارب نحتفل دايماً مع بعض".

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