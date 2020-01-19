مسؤول إسرائيلي يعايد مي عز الدين بعيد ميلادها.. وكم أصبح عمرها؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - يحاول المتحدث الرسمي باسم قوات الاحتلال الإسرائيلية أفيخاي أدرعي دائما استفزاز الفنانين العرب من خلال منشوراته و اليوم خرج أدرعي ليهنئ مى عز الدين بمناسبة عيد ميلادها، و كتب :" يصادف اليوم عيد ميلاد الممثّلة المصرية الموهوبة ​مي عز الدين​، وقد اختلفت الأدوار الّتي مثّلتها في أفلامها المتعدّدة بهذه المناسبة أودّ تهنئتها بطريقة مميّزة كل عام وانت بخير".

وكان المتحدث الإسرائيلي أثار غصب الفنانة إليسا في وقت سابق حينما علق على منشور لها وقال :"إن حماس هى المسؤولة عن هذا الوضع المؤلم، مؤكدا أنها تدفع قطاع غزة نحو مزيد من العنف، وهو ما دعا إليسا، إلى وضعه فى القائمة المحظورة لديها.

وكان الممثل المصري ​أحمد السعدني​ تقدم بالتهنئة لزميلته الممثلة المصرية مي عز الدين بمناسبة حلول عيد ميلادها فهي ولدت في مثل هذا اليوم بـ 19 يناير/كانون الثاني 1980، وبذلك تكون بلغت من العمر 40 عاماً ،.

ونشر السعدني صورة جمعتهما التقطها على طريقة السيلفي وعلق عليها :"عيد ميلاد سعيد أختي الأفضل علي الاطلاق"، لترد عليه مي :"شكراً يا أخي يا طفلي الأفضل والأكبر".

إشارة إلى أن آخر مي عز الدين مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي ونال ردود فعل متباينة فيما غابت عن السينما لمدة تقرب من 8 سنوات إلى اليوم.