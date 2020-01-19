تراند اليوم : بالصور كايرو فاشون شو يُكرم رجاء الجداوي و هنادي مهنى

بدأ منذ قليل مهرجان “كايرو فاشون شو” في نسخته السابعة، اليوم الاثنين 2 ديسمبر، في فندق نايل ريتز كارلتون، من تنظيم سمر ياسين.

ويشهد مهرجان “كايرو فاشون شو”، تكريم العديد من النجوم منهم رجاء الجداوي، داليا البحيري، هنادي مهنى، جيهان خليل، المذيعة هبة الأباصيري، بالإضافة إلى حضور أمل رزق، شيرين الطحان، عبير منير.

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كما يتميز المهرجان بعرض أحدث صيحات الموضة العالمية، بحضور مصممي أزياء مميزين من أسبانيا والمغرب والسودان ومصر.