فن ومشاهير

تراند اليوم : بالصور كايرو فاشون شو يُكرم رجاء الجداوي و هنادي مهنى

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بدأ منذ قليل مهرجان “كايرو فاشون شو” في نسخته السابعة، اليوم الاثنين 2 ديسمبر، في فندق نايل ريتز كارلتون، من تنظيم سمر ياسين.

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ويشهد مهرجان “كايرو فاشون شو”، تكريم العديد من النجوم منهم رجاء الجداوي، داليا البحيري، هنادي مهنى، جيهان خليل، المذيعة هبة الأباصيري، بالإضافة إلى حضور أمل رزق، شيرين الطحان، عبير منير.

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كما يتميز  المهرجان بعرض أحدث صيحات الموضة العالمية، بحضور مصممي أزياء مميزين من أسبانيا والمغرب والسودان ومصر.

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