كتب امير فتحي في الأحد 19 يناير 2020 03:53 مساءً - أجرت الفنانة المصرية زينة عدة لقاءات مع بعض مراسلي القنوات الفضائية على هامش تكريمها في ختام مهرجان ” كازا آرت ” في المغرب كأفضل ممثلة سينمائية عربية عن فيلمها الجديد ” الفلوس ” الذي قدمته إلى جانب الفنان تامر حسني .
وفي حوار لها مع أحد المراسلين الذي طرح سؤالا عليها حول الفنان المصري ” أحمد عز ” وآخر تطورات قضية النسب الخاصة بهما والدعوى الخاصة بالنفقة .. أبدت زينة إنزعاجها من هذا الأمر رافضة التحدث فيه وعدم الإفصاح عن أية تفاصيل عنه .
فقالت : ” بص هقولك على حاجة دي حاجات خاصة إحنا منتكلمش فيها .. أنا مش جاية هنا محكمة أنا جاية تكريم وبلد ظريفة وبنتكلم عن الفن “.
وتابعت : ” أنا مش عايزة إن حد يتدخل .. أنا مبتدخلش في حياتك الخاصة علشان تتدخل في حياتي الخاصة .. فمش مسموح أي أسئلة خاصة يعني أنا تحت امركم في أي حاجة غير كده لا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر صحفي يسأل زينة عن أحمد عز .. شاهد كيف ردت عليه ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.