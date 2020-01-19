17 دولة في مهرجان السودان للسينما المستقلة

تنطلق الدورة السادسة من مهرجان السودان للسينما المستقلة، الثلاثاء، بمشاركة 81 فيلما بين الروائي والوثائقي والطويل والقصير تعرض في 9 مراكز عرض.



تشارك في المهرجان أفلام من 17 دولة، أبرزها مصر وسوريا ولبنان وتونس والمغرب وإيطاليا وألمانيا والنرويج وفنلندا والبرتغال ومقدونيا والبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا وكينيا.

ويفتتح المهرجان بفيلم "أوفسايد الخرطوم" للمخرجة مروة زين، الذي شارك في العديد من المهرجانات العربية والغربية خلال 2019 ولم يعرض بعد في السودان.

تنظم المهرجان مؤسسة "فيلم فاكتوري"، التي تأسست في 2010 بهدف تعزيز الثقافة البصرية بشكل عام، وإعادة توطين السينما في السودان بشكل خاص.

Advertisements

وقال طلال عفيفي مؤسس ورئيس المهرجان "النسخة السادسة من المهرجان تحتفي ببشاير سودان جديد، وعودة الندى على زهرة السينما السودانية".

وأضاف في مؤتمر صحفي السبت: "هذه النسخة مقدمة امتنانا لكل الأرواح التي تحولت إلى أنجم هادية على طريق السودانيات والسودانيين. لكل الفنانين الذين واجهوا الصعاب أثناء ممارستهم فنهم وتوثيقهم الحياة في أصعب وأحلك لحظات تاريخنا المعاصر".

تأسس المهرجان عام 2014، وألغى دورة العام الماضي بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في السودان.

يشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 27 يناير/كانون الثاني ورش عمل عدة، منها "تنسيق الأزياء في الأفلام" التي تقدمها هديل عثمان، و"خلق بيئة مونتاج مثالية" للمونتير أحمد بحار.

كما يشمل البرنامج محاضرة للعراقي قاسم عبد بعنوان "السرد القصصي في الفيلم الوثائقي"، وأخرى للإيطالي ريكاردو بريفيه بعنوان "إنتاج الوثائقيات الانثروبولوجية".

ويتزامن موعد انطلاق المهرجان سنويا في 21 يناير/كانون الثاني مع ذكرى وفاة السينمائي السوداني حسين شريف (1934-2005).