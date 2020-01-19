نور الشربيني توضح سبب خسارتها في بطولة "جي بي مورجان" للسكواش

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت المصرية نور الشربيني بطلة العالم لسيدات السكواش عن عودة أوجاع الركبة لها، وتسببها في خسارتها المباراة النهائية أمام منافستها الفرنسية بنتيجة 3 مقابل صفر في بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية.

وكتبت الشربيني عبر حسابها في فيسبوك عن هذا الأمر قائلة: "أعتذر لمن حضر في المدرجات وكل من شاهد المباراة؛ لأنني لم أمنحكم النهائي الذي تستحقونه، ولكن للأسف مع أول نقطة لم أشعر أن ركبتي بحالة جيدة وشعرت أن الإصابة عادت إليّ من جديد".

وأضافت: "كل التقدير لكاميل سيرم اللاعبة التي نجحت في إقصاء أول 3 مصنفات في بطولة واحدة وهذا بالتأكيد أمر رائع ولافت للنظر، أبارك لها ولفريقها، أحب اللعب هنا وسأعود هنا العام المقبل وأريد شكر چون وفريقه المسؤول عن تنظيم ذلك الحدث الرائع كذلك أشكر فريقي وعائلتي والرعاة. الآن عليّ العودة مجددا للأطباء لمعرفة ما حدث".

وكانت اللاعبة نور الشربيني والمصنفة العالمية الخامسة في السكواش، قد شعرت بآلام في ركبتها، خلال مباراتها النهائية مع الفرنسية كاميل سيرم، لتتطالب بتوقف المباراة قليلا، لتعود بعدها لاستكمال المباراة النهائية في البطولة، وحصلت على لقب الوصيفة بعدما كانت قد توجت بها بآخر سنتين.

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ونور الشربيني هي لاعبة سكواش مصرية محترفة ومصنفة الأولى على مستوى العالم، وُلدت في الـ 1 من نوفمبر عام 1995. وتُعد الشربيني أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للسكواش تحت سن 13 وذلك في عام 2009، بعد تغلبها على مواطنتها نوران جوهر في نهائي البطولة.

كما تُعد أول لاعبة سكواش مصرية والأصغر في العالم التي تنجح في التأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2012 لكن حلم التتويج تأجل لأربع سنوات.

وأحرزت الشربيني بطولة العالم للسكواش بعد فوزها بالبطولة، التي أقيمت في ماليزيا بعد فوزها على الإنجليزية لورا مارسو، المصنفة الأولى عالميا في المباراة النهائية، بعد أن عادت من تأخرها بشوطين مقابل لا شيء.

وحصدت الشربيني على عدد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرتها الرياضية أبرزها في عام 2018، عندما كرمها الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بجائزة "محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" عن فئة الرياضي العربي.