شكرا لقرائتكم وفاة ممثل "عروس بيروت" بشكل مفاجئ أثناء التصوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي الممثل السوري الشاب محمود بلال، في مدينة اسطنبول التركية، جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة أثناء تصويره مشاهد من مسلسل "عروس بيروت" الجزء الثاني ولم تنجح كل محاولات الأطباء لمعالجة بلال الذي توفي بشكل سريع.
وكان الفنان محمود بلال قد أطل ببعض المشاهد في مسلسل "عروس بيروت" الذي حقق نجاحات كبيرة.
يذكر أن أسرة مسلسل "عروس بيروت"، تتواجد حاليا في تركيا، حيث تصور الجزء الثاني من العمل.
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