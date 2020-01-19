شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يتقمص شخصية اللمبى بـ"سيلفى" "ع البسكلتة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص الفنان على ربيع، شخصية اللمبى، الذى جسدها الفنان محمد سعد فى الفيلم الذى حمل نفس الاسم فى مطلع الألفية الجديدة، ونشر فيديو له بطريقة "السيلفى" وهو يسوق "العجلة" وفى الخلفية أغنية "ع البسكلتة" التى غناها سعد فى نفس الفيلم.

من ناحية أخرى، يستعد ربيع، لبدء تصوير مشاهده فى مسلسل "وصل أمانة"، الذى يقوم ببطولته مع الفنان مصطفى خاطر نهاية الشهر الجارى، بالتوازى مع اقتراب انتهائه من تصوير مشاهده خلال فيلم "الخطة العامية" الذى بدأ تصويره فى وقت سابق من شهر ديسمبر الماضى.

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فيلم "الخطة العامية" يقوم ببطولته على ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا، وتدور قصته حول مجموعة من اللصوص يخططوا لسرقة بنك، ولم يستقر بعد صناعه على موعد طرحه فى دور العرض، وهو من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز وإخراج معتز التونى.

ويعد مسلسل "وصل أمانة" التجربة الأولى الذى يشارك فى بطولتها كل من على ربيع ومصطفى خاطر وسيعرض خلال سباق دراما رمضان القادم، وهو المسلسل الذى تدور فكرته حول حلقات منفصلة متصلة، ومن تأليف فاروق هاشم، مصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى.

جدير بالذكر أن الفنان على ربيع سبق وأعلن أيضاً خلال تصريحات صحفية لليوم السابع عن استعداده للتحضير لمفاجأة كبرى تمثلت فى بطولته لمسرحية يتم عرضها خلال عيد الفطر القادم هذا العام، وذلك بعدما أكد أن هذا الأمر يأتى بعدما تم الإعلان عن توقف عروض مسرح مصر خلال العام الماضى وكشف أن ذلك بمثابة مفاجأة لجمهوره ممن حزنوا لعدم تمكنهم من مشاهدة نجوم مسرح مصر مرة أخرى على خشبة المسرح، وكشف أن هذا العمل من بطولته ويتم الاستعداد له بالتزامن مع تصويره أعماله الأخرى حالياً سواء على صعيد الدراما أو السينما.